Retrogradarea perspectivei ratingului Romaniei de catre Standard & Poor's s-a facut din cauza derapajului bugetar care a aparut, motivat de cheltuiala excesiva si bugetul prost facut de guvernul anterior, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis.



"Nu ma astept la un impact foarte mare. Da, trebuie sa vedem putin de unde vine aceasta retrogradare si este suficient sa citim comunicarea Standard & Poor's care spune clar ca aceasta retrogradare s-a facut din cauza derapajului bugetar ce a aparut, motivat de cheltuiala excesiva si bugetul prost facut de guvernul anterior, nu de acesta. Acesta abia a venit si a gasit situatia gata deteriorata. Sunt convins ca, pe masura ce vom continua, vom avea un buget mult mai solid pentru anul 2020, un comportament bugetar adecvat, se va reveni la acest rating. Pentru omul de rand impactul nu va fi masurabil, dar, sigur, unii investitori se vor gandi inca o data in plus daca este cazul sa investeasca in Romania sau nu si este posibil pe undeva sa apara o mica influenta si la dobanzile pe piata internationala", a precizat seful statului, care se afla la Bruxelles, unde participa la reuniunea Consiliului European.

Standard & Poor's (S&P) a inrautatit perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, din cauza cresterii deficitului, si a confirmat calificativul "BBB-/ A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala.