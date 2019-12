Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca social-democratii vor depune un amendament la legea bugetului de stat pe 2020 prin care propune dublarea alocatiilor pentru copii.



"Din discursul prim-ministrului, am dedus ca doreste sa vina cu asumare si pe bugetul de stat. Noi ne mentinem parerea ca bugetul de stat este cea mai importanta lege anuala, care trebuie dezbatuta in Parlament si ne mentinem parerea ca trebuie sa vina cu ea in Parlament.

Oricum, daca nu vine in Parlament, asta nu inseamna imposibilitatea PSD de a veni cu propuneri legislative de modificare a bugetului de stat si deja am hotarat sa venim, daca nu avem posibilitatea de a veni cu amendament, sa venim cu o lege pentru dublarea alocatiilor copiilor. Acest lucru l-a facut si PNL si nu cred ca au ceva impotriva ca si PSD sa vina anul acesta cu acelasi amendament", a spus Ciolacu, citat de bursa.ro.