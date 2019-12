Liderul USR, Dan Barna, sustine ca "guvernarea dezastruoasa a PSD a distrus economia Romaniei prin masurile haotice si clientelare adoptate si a trimis deficitul bugetar cu mult peste limita de 3%, insa guvernul Orban poate decide sa nu continue aceeasi politica catastrofala, sa spuna 'da' restructurarii cheltuielilor bugetare si 'stop' risipei din bani publici".



De aceea, cerem Guvernului PNL sa nu stabileasca prognoza de deficit la 3,6% pentru anul 2020, respectiv la 3,34% pentru anul 2021, ci sa o stabileasca la 3%, astfel incat Romania sa se incadreze in limita convenita prin Tratatul de la Maastricht.

Un deficit peste limita de 3% din PIB ar insemna finantarea prin datorie, ceea ce va antrena cresterea dobanzilor pentru mediul privat, cresterea inflatiei la cote inimaginabile si devalorizarea leului.

Riscam ca Romania sa intre in procedura de deficit excesiv, in care a mai fost in perioada 2009-2013, cand a lovit criza economica.

De asemenea, USR spera ca bugetul sa fie totusi dezbatut in Parlament. O eventuala angajare a raspunderii Guvernului deschide calea unui precedent periculos pe care orice viitor guvern il va invoca pentru a se feri de proceduri transparente si democratice.

I-am spus toate lucrurile acestea premierului Ludovic Orban, intr-o intalnire care a avut loc astazi dimineata.

Interesul nostru este ca Romania sa fie guvernata competent si responsabil si, de aceea, vom continua sa atragem atentia asupra riscurilor ori de cate ori va fi cazul", a scris Dan Barna pe Facebook.