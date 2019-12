Premierul Ludovic Orban a declarat ca este imposibil sa poata reduce deficitul bugetar, fara a avea "masuri de austeritate", iar obiectivul Guvernului este de a-l reduce sub 3% din PIB, "gradual".

"Nu este posibil ca, in momentul de fata, fara sa ai masuri de austeritate, sa reduci deficitul. Reducerea trebuie facuta gradual", a declarat premierul.

"In cursul acestui an, deficitul va depasi 4% din PIB. Este clar ca urmare a acestui deficit pe 2019 trebuie sa facem pasi spre a readuce deficitul sub 3% din PIB. Acesta este obiectivul nostru. Nu poate fi atins in 2020. Va readuc aminte ca, pe langa cheltuielile care au trebuit efectuate, anul viitor trebuie aplicate Legea pensiilor, Legea salarizarii in sectorul public si alte legi care cresc cheltuielile. In Parlament exista o febrilitate si se adopta legi care duc la cheltuieli", a mai spus Ludovic Orban.

"Orice cheltuiala care este rezultatul adoptarii unor legi va duce la cresterea deficitului sau la imposibilitatea de a face cheltuieli vitale si va crea probleme mari, inclusiv pentru atragerea fondurilor europene, din lipsa capacitatii de a asigura cofinantare. Sa va ganditi ca este aproape imposibil sa mai venim cu proiecte de legi fara a identifica surse de finantare", a conchis Orban, potrivit adevarul.ro.