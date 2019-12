Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Serban Nicolae, solicita Guvernului Orban sa renunte la asumarea raspunderii pe intreg proiectul referitor la Justitie.



"Am depus un punct de vedere prin care solicit renuntarea la proiectul referitor la Justitie. Toate cele trei puncte au solutii in procedura parlamentara deja pe rol", a declarat joi, pentru AGERPRES, Serban Nicolae.

Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, joi, in sedinte comune succesive pentru angajarea raspunderii Guvernului pe trei proiecte.

Conform programului, in prima sedinta comuna, Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea asupra proiectului de lege privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si a Parchetelor de pe langa acestea in anul 2020.

Cea de a doua sedinta comuna vizeaza proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, iar in cea de a treia - proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020.