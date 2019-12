Guvernul Orban a renuntat la asumarea raspunderii pe legea pensionarii anticipate a magistratilor si la prevederile privind vechimea necesara pentru a putea accede in Institutul National al Magistraturii.

"Sedinta are pe ordinea de zi discutarea amendamentelor primite pe angajarea raspunderii, primite de la Parlament. Sa luati legatura cu Parlamentul si sa verificati daca ne-au fost transmise toate amendamentele formulate de parlamentari, pentru ca e obligatoriu sa luam in discutie toate amendamentele formulate de parlamentari. E foarte important ca in timpul procedurii sa luam in dezbatere toate amendamentele. Unele putem sa le aprobam, altele putem sa le respingem, dar trebuie sa le avem pe toate fiindca asa este, potrivit Constitutiei", a declarat Ludovic Orban la inceputul sedintei de Guvern, potrivit antena3.ro.

Senatul a adoptat un alt proiect legislativ in acest sens.

Sedinta de Guvern a inceput cu o pauza pentru analiza amendamentelor depuse la proiectele de lege, pe care va decide sa isi asume raspunderea.