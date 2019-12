Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, sustine ca asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat "ar fi un derapaj destul de serios".

"Legea bugetului contine anumite prioritizari, anumite prioritati ale unui Guvern, dar legea bugetului este bugetul de stat, nu este a unui Guvern sau a altui Guvern, nu este a unei majoritati sau unei Opozitii, ci pana la urma, legea bugetului de stat este a tuturor si trebuie sa asigure niste finantari pe domeniile cele mai importante intr-o tara. Deci nu credem ca e bine sa se creeze acest precedent, pentru ca pana acum acest precedent nu a existat.

Daca s-ar crea acest precedent, in mod evident si altii peste un an, doi, cinci, zece vor veni si vor spune ca acest precedent s-a creat in 2019 si de ce sa nu-l folosim si noi (...). Trebuie sa avem o cultura politica si un echilibru in ceea ce priveste procedurile si masurile pe care sfera politica le foloseste.

Aici credem ca ar fi un derapaj destul de serios de la acest echilibru si aceasta cultura politica la care tindem, in ceea ce priveste asumarea raspunderii pe legea bugetului de stat", a spus senatorul UDMR, Cseke Attila, potrivit hotnews.ro.