Premierul Ludovic Orban a reiterat, miercuri, ca PNL sustine organizarea de alegeri anticipate, insa a precizat ca trebuie sa existe un numar de parteneri pentru acest demers.



"PNL a anuntat inca din septembrie, cand am initiat procedura motiunii de cenzura, ca varianta cea mai corecta este reintoarcerea la popor, pentru a reimprospata vointa cetatenilor care este diferita complet fata de vointa care a generat actualul Parlament. Noi sustinem alegerile anticipate, problema este sa avem parteneri la aceste alegeri anticipate. Deocamdata, singurii care sunt declarat in favoarea alegerilor anticipate sunt cei de la USR-PLUS. Pana acum nu am auzit ca altii sa se bucure de ideea alegerilor anticipate. Problema este urmatoarea, oamenii trebuie sa inteleaga: una este discursul politic, alta este posibilitatea de a realiza ceva efectiv", a afirmat Orban, la B1 Tv, conform Agerpres.

De asemenea, seful Executivului a explicat procedura constitutionala.

"Trebuie ca Parlamentul sa respinga doua propuneri de guvern dupa caderea Guvernului aflat in functie. Ca sa ai garantia ca vor fi respinse doua propuneri de guverne, pentru ca numai astfel presedintele poate constitutional sa dizolve Parlamentul si se pot organiza alegeri anticipate (...), trebuie sa ai un numar de parteneri. PNL si USR trebuie sa mai aiba niste parteneri care sa aiba un numar de parlamentari, cam de 50%, care sa se angajeze ca voteaza respingerea a doua guverne succesive, pentru ca daca noi provocam o criza guvernamentala ca sa declansam anticipatele, imi dau eu demisia sau picam la o motiune de cenzura pe angajare de raspundere pentru votul in doua tururi, de exemplu, sau pentru altele, pica primul guvern si ne trezim ca al treilea guvern este investit en fanfare", a mai spus Ludovic Orban.