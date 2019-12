Vicepresedintele Senatului, Alina Gorghiu, sustine ca Guvernul PNL "joaca cu mandatul pe masa", miza fiind "una uriasa, aceea de a scoate Romania la liman rapid".



"Stiti doar, PSD a lasat la toti stalpii de rezistenta ai statului dinamita!

Si evident ca bombele ramase de la guvernarea PSD trebuie dezamorsate. Nu peste o luna, nu la anul, ci cat mai urgent!

Iata de ce echipa premierului Orban se afla in plina procedura pentru angajarea raspunderii in fata Parlamentului.

Si nu o face cu zambetul pe buze! Guvernul PNL joaca cu mandatul pe masa. Miza este una uriasa, aceea de a scoate Romania la liman rapid.

La momentul actual, cea mai sanatoasa solutie de legiferare este angajarea raspunderii Guvernului.

Pentru ca:

legea in cauza intra in vigoare numai dupa prezentarea sa in Parlament;

cine vrea sa propuna amendamente, poate sa o faca astazi pana la ora 10:00;

daca va fi necesar, se va verifica constitutionalitatea proiectului de lege si asta inainte de a produce efecte juridice;

la solicitarea Presedintelui Romaniei, Parlamentul poate reexamina proiectul, inainte de a intra in vigoare.

Startul a fost dat. Guvernul PNL vine astazi cu trei legi extrem, extrem de urgente:

pe justitie, fara de care intregul sistem ar ramane in aer;

pentru legea plafoanelor, obligatoriu pentru a putea prezenta apoi bugetul pentru 2020;

pentru abrogarea OUG 51, care creeaza probleme zi cu zi elevilor carora nu le este decontata naveta scolara.

In loc de concluzie: Guvernarea PNL stie ce are de facut si actioneaza. Sa fim cinstiti cu noi si cu romanii! Economia trebuie repusa pe linia de plutire, iar tara sa-si reia drumul catre linia de sosire in ceea ce priveste MCV si Schengen.

Timp de asteptat nu mai este. Fie mergem cu Guvernul Orban pe agenda pro – europeana, fie facem alegeri anticipate. Alta majoritate in actualul Parlament nu mai poate fi formata. Asa ca amenintarile cu motiuni nu ne sperie", a scris Gorghiu pe Facebook.