Marcel Ciolacu a afirmat, marti, ca schimbarea lui Raed Arafat de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) este una dintre cele mai mari greseli pe care le-ar putea face actualul Guvern.





„Este cred ca una dintre cele mai mari greseli pe care actualul Guvern ar putea sa o faca. Sunt oameni care nu au agenda publica, au agenda personala si cred ca acest lucru se ascunde in schimbarea domnului Arafat. Domnul Arafat este unul dintre oamenii care au demonstrat si au realizat multe lucruri. Cand nu muncesti si nu faci nimic nu gresesti niciodata”, a declarat Marcel Ciolacu, la TVR 1, potrivit Mediafax, citat de Digi24.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat zilele trecute ca nu va demisiona din functie, in ciuda atacurilor din ultima perioada. "Sa ma demita daca vor”, spunea Raed Arafat.

"Eu am zis-o, eu nu sunt lipit de scaun, nu demisionez eu, dar daca sunt demis, este dreptul oricaruia sa ma demita. Ce consider, dupa atacurile intensificate din ultima perioada, (...) pentru ca sunt atacuri de foarte mult timp (...) in final, fie se asuma ca trebuie sa plec, ca nu mai este viziunea pe care o vrem si aducem pe cineva mai destept care sa faca treaba, sau mai tanar (...) deci sa gaseasca pe unul de 30 de ani care sa aiba viziune, sa vina sa o faca", a mai spus Arafat la Antena 3, conform Ziare.com.