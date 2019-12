Raluca Turcan a anuntat ca PNL va incepe sa investeasca in penitenciare pentru a nu mai risca amenzi de la CEDO si pentru a "inchide poarta lasata larg deschisa de PSD", pentru ca, sustine ea, "locul infractorilor este la puscarie".

"Locul infractorilor este la puscarie! Incepem sa investim in sfarsit in penitenciare ca sa nu mai riscam amenzi de la CEDO si sa inchidem, astfel, poarta lasata larg deschisa de PSD, poarta pe care mii de infractori au scapat in baza recursului compensatoriu.

Luam in sfarsit masurile alternative, cerute, de altfel, de CEDO. Guvernul PNL incepe sa construiasca doua penitenciare noi si doua centre destinate personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Am decis in sedinta de Guvern sa dam unda verde pentru alocarea fondurilor necesare ca sa imbunatatim conditiile de detentie din penitenciare, asa cum ne-am angajat in fata partenerilor europeni. Este vorba de un imprumut de 177 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Alte 44,5 milioane de euro vor veni din partea Guvernului Romaniei. Din acesti bani vom construi:

- Un penitenciar cu 1 000 de locuri de detentie, cu regim de maxima siguranta si inchis, in Berceni (Prahova);

Citeste si: Vrei cetatenie malteza ? Investeste in Malta!

- Un penitenciar cu 900 de locuri de detentie, cu regim deschis si semi-deschis la Unguriu (Buzau);

- Un centru de pregatire a personalului din penitenciare in Pantelimon (Ilfov);

- Un centru de recuperare a capacitatii de munca a ofiterilor din penitenciare la Rodbav (Brasov).

PNL a reusit in Parlament sa abroge recursul compensatoriu, pentru ca siguranta oamenilor cinstiti este mai presus de orice. Venim acum cu masuri alternative la aceasta lege toxica, ca sa indeplinim cerintele europene in materie de conditii de detentie, obligatorii pentru Romania, ca pentru oricare alt stat european", a scris pe Facebook Raluca Turcan.