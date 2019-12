Desi mai este destul de mult pana la alegerile locale, candidatii pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea si Vlad Voiculescu, au dat primele declaratii.

Intrebata daca va candida, indiferent daca va fi vorba de un singur tur sau de doua tururi, Gabriela Firea a raspuns: "Si daca e vorba de cinci tururi eu tot o sa candidez".

"Trebuie sa le oferim oamenilor o alternativa in care si noi sa credem si va asigur si eu, ca viitor candidat la Primaria Municipiului Bucuresti, ca atat in Bucuresti, cat si peste tot in tara, vom lucra ca o singura echipa", a declarat Vlad Voiculescu, candidat din partea PLUS pentru Primaria Capitalei.

USR il sustine in continuare pe Nicusor Dan, iar PLUS pe Vlad Voiculescu, insa cele doua partide vor merge mai departe pentru candidatura la Primaria Capitalei cu un singur candidat, dupa ce acesta va fi validat intern, informeaza stirileprotv.ro.

PNL nu a anuntat inca pe cine va sustine, dar se vehiculeaza ca ar fi vorba despre Violeta Alexandru, actualul ministru al Muncii, sau Rares Bogdan, europarlamentar. Nu este exclus insa nici ca Ludovic Orban sa candideze pentru Primaria Capitalei, potrivit unor surse.