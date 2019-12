Andrei Caramitru propune pentru USR cateva idei de "deschidere, profesionalizare si reforma", pentru ca, sustine el, "e nevoie de un partid si de o alianta care sa functioneze, care chiar sa reprezinte oamenii".

"APEL PENTRU DESCHIDEREA SI PROFESIONALIZAREA USR

USR (si PLUS dar nu ii includ aici pentru ca nu le cunosc suficient organizatia) reprezinta nevoia si speranta de schimbare si modernizare a societatii. Reprezinta 2 milioane de oameni care i-au votat pe 26 Mai. Este o miscare, nu o organizatie care 'apartine' unuia sau altuia care e sef de filiala sau membru in nu stiu ce comitet.

Dupa esecul de la alegerile prezidentiale (unde un votant din 3 nu a mai pus stampila pe alianta) am publicat o analiza detaliata (o gasiti mai jos) si am facut cateva sugestii concrete de deschidere, profesionalizare si reforma. Analiza a fost foarte bine primita si de membrii si de presa/analisti.

Am scris asta nu doar spre binele USR - ci spre binele tarii. E nevoie de un partid si de o alianta care sa functioneze, care chiar sa reprezinte oamenii. Care sa ia un scor bun pentru a putea avea un rol real de reforma (si nu doar o mica remorca care garanteaza cateva functii catorva si atat).

Citeste si: Primele declaratii ale candidatilor pentru Primaria Capitalei

Mai jos, ce sugeram atunci (doar o parte, restul e in postarea initiala):

* Echipa de strategie, comunicare si campanie trebuie macar partial schimbata. E nevoie de profesionisti de cel mai inalt nivel, inclusiv international. Si care sa fie deschisi la feedback.

* Trebuie sa fim mult mai apropiati de membri si de simpatizanti. Sa intelegem mai bine ce vor. Acum - structurile interne sunt de fapt pur ierarhice. Nu e ok sa copiem gradual partidele traditionale. Pana la reforma organizatiei - trebuie sa avem tehnologii de sondare rapida. Pentru a sti in timp real daca deciziile sunt acceptate sau nu de sustinatori si de cetateni

* USR trebuie sa se deschida si mai mult. Deocamdata - tot leadership-ul celor doua e compus doar din 2 grupari: tehnocratii din guvernul lui Ciolos si cei care au fost langa Nicusor acum ceva timp. Totul bine si frumos - dar nu e posibil ca doar aceste 2 grupuri sa seteze exclusiv directia miscarii si sa nu accepte si alt tip de oameni. Trebuie cooptati acolo multi “oameni noi”, daca tot vorbim despre asta. Personalitatile externe trebuie atrase. Insa nu vor veni doar ca membrii simpli care sa puna afise. Asta e realitatea. Trebuie un mecanism pentru a-i atrage in functii de raspundere imediat. Un consiliu consultativ ar fi un prim pas dar nu suficient

Citeste si: Claudiu Nasui (USR): "Statul nu se mai poate lafai pe banii nostri"

* Pentru viitoarele competitii - in special la primarii (unde omul conteaza mai mult decat partidul) - e esential sa iesim din logica de selectie pur interna. Open primaries (ca in America si in Budapesta recent), inclusiv cu independenti, inclusiv cu PNL, sunt esentiale. Degeaba ne place noua intern de x sau y daca electoratul nu ii valideaza. Si nimeni nu are incredere in sondaje. Trebuie un exemplu al democratiei pentru locale. Oamenii sa aleaga cel mai bun candidat comun - ca e din vreun partid sau e independent nu conteaza.

Mai mult - am coordonat o analiza sociologica rapida a votului (pe cifre simple publice). Care spune ca am pierdut enorm din electoratul cu educatie primara sau medie, tanar, preponderent barbati din urban. Care rezoneaza la mesaje mai simple, mai clare, detesta coruptia si lipsa de perspectiva. Si vor schimbari serioase nu teme stratosferice elitiste. Si vor candidati “cu vana” cu care se pot identifica.

Din pacate, nu prea am vazut decizii inca in nici una din aceste directii. Nu am vazut analize detaliate sociologice pe electorat si ce isi doresc oamenii, ce trebuie schimbat fata de campania de la prezidentiale. Din contra - exista un curent incipient prin care cativa sefi de filiale sau parlamentari incearca sa isi securizeze propriul scaun si atat. Ba chiar se mai iau decizii dure impotriva unora sau altora care nu le sunt loiali. Ideea de tur de primaries la locale avanseaza - insa si acolo unii se opun.

Sper - pentru noi toti - ca aceste sugestii sa fie discutate.

Citeste si: Senatul a respins desfiintarea Sectiei de Investigare a...

USR trebuie sa fie deschis fata de electorat si din ce in ce mai profesionist. Sa stimuleze democratia interna nu sa o reduca. Si sa isi clarifice strategia - mai propune teme de anti-coruptie? Sau nu mai vorbeste de asta ci de altceva? Sustinem guvernarea si ajutam PNL unde putem sau suntem in opozitie clara? Cand sunt alegerile primaries si cine le organizeaza?

Alegerile locale bat la usa. Intram in criza economica. Oportunitatea de schimbare e uriasa, nu poate fi ratata. Biroul National ar trebui sa discute aceste teme urgent. Sa faca niste analize serioase. Sa faca o strategie desteapta cu cei mai buni experti. A trecut deja o luna si jumatate. Nu mai e timp. Eu si multi altii mai asteptam dar nu mult", a scris pe Facebook Andrei Caramitru.