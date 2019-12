Presedintele USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, a declarat ca prioritatea zero a Guvernului trebuie sa fie stabilizarea cheltuielilor, pentru a putea fi inchis bugetul pentru anul viitor.



"Deficitul comercial s-a dublat din Iunie pana in Octombrie: importurile sunt mai mari decat exporturile cu 14 miliarde de euro. Deficitul nostru comercial a ajuns la 14 miliarde de euro, aproape dublu in comparatie cu 7.7 miliarde de euro cat era in luna Iunie 2019. Doar pentru ca am scapat de guvernarea ticaloasa PSD asta nu inseamna ca am scapat si de repercusiunile acesteia", a scris Claudiu Nasui, miercuri, pe Facebook, potrivit Gandul.

Presedintele USR Bucuresti a mai afirmat ca o economie care se bazeaza pe consum are efecte negative.

"O economie bazata pe consum va avea tocmai astfel de efecte: productia paralizata de lipsa infrastructurii si a fortei de munca, iar consumul incurajat de stat artificial si pe datorie. E ca si cum ne-am luat pe datorie bunuri pe care nu ni le permitem, pe care apoi le achitam din imprumuturi pe care stim ca nu avem din ce le plati. Aceasta politica este total nesustenabila si trebuie sa se opreasca urgent", a completat acesta.

De asemenea, Nasui a explicat ca populatia nu mai trebuie sa suporte cheltuielile nejustificate ale statului.

„Stabilizarea cheltuielilor este prioritatea 0 in momentul de fata, daca visam la un buget care sa poata fi inchis pe 2020. Statul nu se mai poate lafai pe banii nostri, in timp ce noi ducem greul acestei economii. Platim prea mult pentru a fi atat campionii taxelor pe munca, cat si a datoriei pe care o acumulam per capital”, a conchis Claudiu Nasui.