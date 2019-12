Fostul premier Victor Ponta sustine ca masurile propuse de guvernul Orban ar fi cam copiate dupa cele ale guvernului Boc.



"Din pacate, ceea ce am spus in 2019 ma face mai departe sa cred ca ne intoarcem zece ani inapoi. Avem un presedinte de dreapta, guvernul presedintelui, pe care si l-a dorit, o majoritate parlamentara, asa cum a fost ea facuta, oameni care au trecut la Putere, si o criza economica si sociala in care ne aflam deja, dar inca nu ii simtim toate efectele.

Am vazut ca masurile propuse de guvernul Orban sunt cam copiate dupa cele ale guvernului Boc si probabil si rezultatul va fi acelasi, o criza care va fi decontata de catre romani, care cu cat au venituri mai mici cu atat o vor simti mai tare, si de catre firmele romanesti, unde se vor duce guvernantii sa recupereze banii care nu-i au. Noi, cei de la PRO Romania, vom incerca sa oprim anumite lucruri gresite, sa pregatim o relansare a societatii noastre, si-mi pare rau ca nu am invatat suficient din ce s-a intamplat in 2009-2010", a declarat Ponta, citat de antena3.ro.