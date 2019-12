Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, la TVR1, ca ii da dreptate fostului presedinte Ion Iliescu si se "regaseste” in analiza facuta de acesta intr-un interviu pentru agentia rusa de presa TASS, afirmand ca PSD a fost folosit de anumite persoane ca sa acceada la putere.



"Am citit si eu. Spre mirarea multora, ii dau perfecta dreptate domnului presedinte. (...). PSD a fost folosit de anumiti oameni ca sa acceada la putere, ca un instrument, eu m-am regasit in acea analiza politica", a afirmat Ciolacu.

Totodata, liderul PSD considera ca partidul a luat decizii gresite in ceea ce priveste modul de functionare.

"Au fost niste decizii gresite. A fost un mod de functionare, fiecare presedinte al partidului a venit cu un anumit mod de functionare mai usor sau mai dificil. Se tot vorbeste: democratia este cea mai scumpa, dictatura este cea mai ieftina pentru cheltuielile unui stat, depinde ce cale vrei sa alegi. Eu sunt prin structura mea mai democrat, mai deschis si un om mai impaciuitor. Plus ca am considerat ca lucrurile usoare sunt la indemana oricui si lucrurile complicate chiar sunt un challenge", a adaugat Marcel Ciolacu.

Iliescu, pentru TASS: PSD functioneaza ,,doar ca instrument al puterii"

Luni, fostul presedinte Ion Iliescu a declarat pentru agentia rusa de presa TASS, intrebat cum vede viitorul PSD, al carui presedinte de onoare este, ca relatiile lui cu partidul s-au racit si "cel mai rau lucru este insa ca Partidul Social Democrat functioneaza acum nu ideologic, ci doar ca instrument al puterii".

''Nu este un secret faptul ca relatiile mele cu partidul s-au racit in ultimii ani. Motivul este in valori, in principii. Din pacate, nici macar partidul nu intelege de ce Romania a iesit din comunism la stanga in loc sa mearga la dreapta, ca alte tari foste socialiste. Doar politicienii de dreapta, de exemplu din Ungaria sau Polonia, aveau accente sociale puternice, care nu numai ca nu au disparut, dar s-au intensificat. In Romania, politica sociala s-a stins, iar liberalismul economic adopta forme cu adevarat extremiste. Incercand sa se 'reformeze' si sa devina 'un partid de stanga european', PSD s-a deplasat spre centru, iar alte partide mari si mici au mers spre dreapta si chiar spre flancul de extrema dreapta. Dupa aderarea Romaniei la UE, multi fosti alegatori PSD au plecat in Occident si voteaza acum pentru partidele de dreapta. (...) Cel mai rau lucru este insa ca Partidul Social Democrat functioneaza acum nu ideologic, ci doar ca instrument al puterii. Cred ca viata va face ca Partidul Social Democrat sa revina la ideologie, sa-si consolideze democratia interna si sa isi restabileasca electoratul, pe baza structurilor sociale actuale. Romania, la fel ca tarile din Europa de Est in general, nu isi poate permite sa abandoneze politica de stanga'', a afirmat Ion Iliescu in interviu, conform Agerpres.