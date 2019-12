Liderul USR, Dan Barna, sustine ca exista riscul ca in urma reglementarilor adoptate de PSD, Romania sa intre "intr-o zona de instabilitate bugetara dramatica".



"Este una dintre prioritati, fara indoiala (ca Romania sa aiba un buget pentru anul viitor – n.r.) Aici nu e niciun fel de dubiu. Insa si la buget sunt discutii si nu vreau sa presupunem un vot in alb, in orice fel de conditii. (…) Ar fi o premiera, nu s-a mai intamplat (asumarea raspunderii pe legea plafoanelor – n.r.). E o discutie daca se poate constitutional sau nu. O sa vedem in zilele urmatoare ce se intampla.

Dar perspectiva aceea in care construim un buget care scoate Romania din deficitul de 3% semnificativ si ne arunca intr-o inflatie de 7-8 ani, din care se risipesc toate economiile cetatenilor, nu este din punctul nostru de vedere o guvernare responsabila. Nu spun ca se va intampla asa, dar avertizez ca e un risc foarte mare ca pe bombele lasate de PSD in legislatie sa intram intr-o zona de instabilitate bugetara dramatica pentru viitorul Romaniei. Nu pe un an-doi, ci pe urmatorii patru ani si opt ani, in care intentionam sa facem reformele importante ale Romaniei, dupa alegeri.

Pana acum am vazut doar declaratii. Cifre si variante de buget nu am vazut dinspre Ministerul Finantelor si nici dinspre premierul Orban. Am vazut o proiectie de deficit. Vrem sa vedem o proiectie a bugetului pe acest an si perspective pe mai departe, pentru a vedea cum sunt integrate actualele reglementari, inclusiv cele de pensii, astfel incat sa nu pornim intr-o cascada a inflatiei pe care sa nu o mai putem opri. Pentru ca acesta e riscul major", a declarat Barna la Realitatea PLUS, potrivit money.ro.