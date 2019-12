Fostul premier Adrian Nastase a reactionat dupa anuntul presedintelui Iohannis ca le va retrage decoratiile tuturor celor care au condamnari penale.



"Klaus Iohannis a inceput sa construiasca 'Romania normala', anuntand ca a decis sa-mi retraga ordinul 'Steaua Romaniei', in grad de Mare Cruce, dupa ce ma invitase la Cotroceni, la receptia organizata cu ocazia Zilei nationale. Recunosc, am mers la Cotroceni crezand ca, in al doilea mandat, Iohannis va incerca sa ajute la o reconciliere nationala, dupa dezbinarea din ultimii ani. M-am inselat iar gestul sau meschin de astazi nu prevesteste nimic bun.

O eventuala retragere a decoratiei primite de mine in 30 noiembrie 2002, 'pentru intreaga activitate pusa in slujba promovarii si dezvoltarii Romaniei, pentru competenta si abnegatia dovedite in actul guvernarii', in principal pentru eliminarea vizelor, eforturile de integrare in NATO si UE, modernizarea si cresterea economica nu vor putea fi sterse din cartile de istorie si vor putea fi comparate cu activitatea nesemnificativa a lui Iohannis din mandatul sau de presedinte.

La sugestia unor 'pasari migratoare' si a unor talibani ideologici, Iohannis vrea sa rescrie istoria recenta. Ar trebui, atunci, sa topeasca, intre altele, toate decretele de acordare, in perioada 2000-2004, a decoratiilor statului roman, inclusiv ale unor mari personalitati straine, decrete contrasemnate de mine.

Romanii mi-au acordat insa 'decoratia' lor, in conditiile in care dupa 4 ani de guvernare, PSD a obtinut, in 2004, acelasi procent la alegeri ca si la intrarea la guvernare – 37%. Vom vedea ce rezultat va avea guvernul Iohannis…

Condamnarea mea in 2012 ca si cea din 2014, au avut obiective politice cunoscute. Poate ar trebui sa reamintesc, din cand in cand, felul in care am fost condamnat prin 'rationamente logico-juridice' si in lipsa unor probe directe in Dosarul afiselor electorale, cu cei 971 de martori ai DNA. Sau condamnarea in dosarul Zambaccian cu probe – corpuri delicte care includeau bancnote ce au fusesera tiparite ulterior de Trezoreria americana. Chiar si Basescu, somat de clientii sai politici (cunoscutii 'intelectuali') sa-mi retraga decoratia (legea ofera presedintelui POSIBILITATEA de retragere a ordinului) a preferat sa spuna'Nastase a fost condamnat pentru o gainarie (stia el ce spune). Nastase nu si-a vandut tara. Electoratul iti poate ierta asta'.

Mi se pare interesant faptul ca in anul in care am primit ordinul 'Steaua Romaniei' (30 noiembrie 2002), am semnat cu Iohannis cunoscutul Parteneriat – la 13 iunie 2002, deci cu doar cateva luni inainte.

Nu cred ca, dupa 7 ani de la condamnare din 2012, respectiv 5 ani de la cea din 2014 si dupa invitarea mea la Cotroceni, cu ocazia Zilei nationale, intentia de retragere a ordinului are justificare. De aceea, voi astepta contr-semnarea de catre premier si publicarea in Monitorul oficial pentru a lua masurile cuvenite", a scris Nastase pe blogul sau.