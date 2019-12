Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a afirmat marti, la Galati, ca formatiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD si va avea candidati proprii la primarii la alegerile locale.



Deputatul a dat ca exemplu judetul Galati, unde PRO Romania va avea candidati la toate cele 65 de primarii din judet, iar la Consiliul Judetean va candida pentru functia de presedinte senatorul Nicolae Marin, secretarul general adjunct al partidului.

"Vom avea candidati PRO Romania in toate cele 65 de primarii din judet, iar senatorul Nicu Marin va candida la presedintia Consiliului Judetean Galati, asta ca sa lamurim ca asa cum nu am acceptat sa fim la remorca PNL si sa votam Guvernul Orban si sa primim si noi acolo niste mici functii de pe undeva, nici nu se pune problema sa ne ducem la remorca PSD, ca daca eram multumiti de PSD, ramaneam acolo. PRO Romania este un proiect de centru stanga nou in care vrem sa aratam si sa obtinem sprijinul oamenilor nu doar de stinga, de centru, oameni care vor sa vada altceva in afara de PSD si PNL si asa vom fi in alegerile urmatoare. Suntem in Opozitie si vom incerca sa promovam proiectele si oamenii PRO Romania", a spus Ponta.

De asemenea, acesta a mai afirmat ca PRO Romania isi propune sa obtina un procent de 10-15% la alegerile locale si peste 15% la cele parlamentare de anul viitor.

Victor Ponta a participat marti, la Galati, la o intalnire cu responsabilii de zona si de organizatii locale din judet, prilej cu care secretarul general adjunct al partidului, Nicolae Marin, a anuntat ca un numar de 50 de membri PSD din Tecuci, intre care viceprimarul si city-managerul municipiului, au trecut la PRO Romania, informeaza Agerpres.