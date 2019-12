Presedintele Klaus Iohannis sustine ca le va retrage decoratiile tuturor celor care au condamnari penale.



Seful statului a fost chestionat daca ia in calcul retragerea decoratiei fostului prim-ministru Adrian Nastase.

"Da si pot sa va spun chiar ca am decis sa retrag toate decoratiile tuturor celor care au condamnari penale si se incadreaza in prevederile legii care prevede procedura de retragere a ordinelor nationale. Am demarat efectiv aceasta actiune si ea va fi finalizata in foarte scurt timp si veti primi prin intermediul Departamentului Comunicare exact lista decretele lor prin care retrag aceste ordine", a declarat Iohannis