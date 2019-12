Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a inceput, marti, dezbaterile asupra a doua proiecte de lege privind eliminarea pensiilor speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR, reprezentantii mai multor sindicate si asociatii solicitand respingerea actelor normative.



Dupa peste doua ore de dezbateri, deputatii din comisie au decis amanarea luarii unei decizii.

"Ideea stabilirii unei indemnizatii pentru parlamentari este strans legata de ideea pensiilor de serviciu pentru magistrati. Trebuie compensate la varsta pensionarii valoarea unor pierderi ca urmare a incompatibilitatilor. (...) Eliminarea acestei indemnizatii ar arunca in derizoriu activitatea parlamentarilor. Acest drept este si in Parlamentul European. Solicitam respingerea proiectului", a cerut Adrian Maracineanu.

Eugenia Helvei, reprezentantul Asociatiei grefierilor pensionari, a spus ca si grefierii au interdictii si incompatibilitati si trebuie sa li se recunoasca dreptul de a avea pensie de serviciu.

In final, Adrian Solomon a propus amanarea luarii unei decizii pana cand Guvernul isi va exprima punctul de vedere pe fiecare amendament depus.

"Sa ne gandim la oameni. Lucrurile trebuie puse responsabil intr-un grup de lucru. Avem mai multe amendamente de eliminare a indemnizatiilor eroilor de la Revolutie, a cascadorilor, academicienilor. Avand aceste toate amendamente propun Guvernului sa ne dea un punct de vedere asupra acestor amendamente. Propun amanarea pana cand acest punct de vedere va fi dezbatut si asumat de specialistii din Guvern", a adaugat Solomon.

In replica, Mircea Dogaru a atentionat asupra faptului ca amanarea ar duce la "un cutremur in politie". "Noi solicitam respingerea. Avem 5.000 de oameni care indeplinesc conditiile de pensionare si isi vor depune rapoartele de pensionare. Oamenii pe Facebook spun: ne omoara PNL. Daca vreti sa nu ne plece 5.000 de oameni din politie, va rog sa respingeti, daca nu, vor pleca in decembrie 5.000 de oameni la 48-50 de ani", a mai spus Dogaru.

In final, deputatii din comisie au decis amanarea cu 18 voturi ''pentru'' si 2 ''impotriva'', informeaza Agerpres.