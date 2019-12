Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca motiunea simpla la adresa ministrului Finantelor a reprezentat "o golaneala a PSD", in primul rand pentru ca nu a indeplinit criteriile din Regulamentul Senatului privind modul in care se intocmeste un astfel de document.



"In primul rand, as vrea sa clasific un pic asa-numita motiune simpla din Senat, pe care o consider o golaneala a PSD-lui. In primul rand, asa-numita motiune simpla nu indeplineste criteriile din Regulamentul Senatului in ceea ce priveste felul in care se intocmeste o motiune simpla. In al doilea rand, am putut sa observam, sper, majoritatea cu indignare, cum fostul ministru al Finantelor, inconjurat de un grup nemotivat de vesel de senatori PSD, trecand prin fata sau prin spatele celui care dadea un interviu, a considerat ca este momentul sa-l jigneasca pe actualul ministru al Finantelor intr-un mod incalificabil in fata camerelor de luat vederi. Asta imi confirma ca a fost o golaneala intentionata si un derapaj democratic", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Potrivit sefului statului, presedintele Senatului, "pe care l-au ales probabil sa fie cuminte", putea sa opreasca acest demers "inoportun".

"Asadar, consider ca este o iesire incorecta, inadmisibila, pe care a avut-o PSD in Senat, inoportuna. De aici insa putem sa tragem cateva invataminte importante. Primul lucru ar fi ca, pentru PSD, in continuare tot ceea ce nu este PSD si tot ce nu serveste direct pesedistii, nu este bun si trebuie jignit si aratat cu degetul. Este o atitudine pe care am clasificat-o in campanie drept nedemocratica, o atitudine de partid nereformat, o atitudine care arata dispret pentru chiar institutiile democratice si un dispret profund pentru romani. Al doilea lucru pe care putem sa-l invatam din asa-zisa motiune este ca PSD-ul in continuare, in institutii importante ale statului are puterea. Deci PSD-ul nu a plecat de la putere, nu vrea sa inteleaga mesajul dat pe 26 mai si in noiembrie si romanii vad aceste lucruri", a spus Klaus Iohannis.

Senatul a adoptat, luni, motiunea simpla la adresa ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, cu 59 de voturi "pentru", 56 "impotriva" si doua abtineri. Motiunea simpla intitulata "Guvernare PNL, numele tau este austeritate" a fost initiata de 41 de senatori social-democrati.