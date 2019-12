Laserul de mare putere de la Magurele va fi operational la sfarsitul anul viitor, a declarat marti premierul Ludovic Orban.



"Scopul principal al prezentei noastre aici este acela de a identifica cele mai bune cai prin care Guvernul poate sa sustina activitatea institutului si sa contribuie la fructificarea prezentei, practic, al laserului cu cea mai mare putere din lume in Romania si la folosirea tuturor rezultatelor cercetarii care vor fi efectuate aici. Am discutat despre stadiul realizarii proiectului. M-a informat ca la finele anului viitor laserul va fi operational si ca vor putea incepe experimentele. (...) Interesant este ca in ce masura parteneri privati sau publici din alte tari sa poata sa efectueze experimente", a afirmat seful guvernului, care a vizitat platforma de la Magurele a proiectului Extreme-Light Infrastructure - Nuclear Physics, dezvoltat in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei".

Orban a subliniat ca a fost interesat foarte mult care sunt domeniile care pot conduce la aplicarea cercetarilor efectuate.

"Sunt multiple domenii in care pot fi aplicate rezultatele cercetarii. Am intrebat de posibilitatea accesului companiilor romanesti si al entitatilor romanesti care vor sa efectueze aici cercetari, experimente, pentru a putea sa obtinem rezultate care sa poata sa fie aplicate, astfel incat sa putem sa sprijinim dezvoltarea aplicarii rezultatelor cercetarilor si prin intermediul companiilor si entitatilor din Romania. La ora actuala, exista o finantare pentru activitatea centrului. In masura in care este nevoie de sustinere de la Guvern pentru proiecte sau pentru rezolvarea unor probleme care pot aparea, Guvernul este practic gata sa sustina orice fel de nevoie de resurse financiare. Dar din ceea ce am discutat cu domnul director, exista o finantare europeana pentru acest proiect, care asigura finantarea pe o perioada de timp, inclusiv dupa intrarea efectiva in operare, urmand ca ulterior sa existe un plan de finantare. (...) Sunt convins ca nu vor exista probleme de finantare", a mentionat premierul.

Potrivit acestuia, dezvoltarea Romaniei trebuie sa se bazeze in primul rand pe cercetare-inovatie.

Citeste si: Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi desfiintat, anunta...

Nicolae Zamfir, directorul proiectului Laserului de la Magurele, a afirmat ca nu exista niciun risc sa fie returnati banii europeni.

"Intregul centru va fi functional, operational anul viitor, laserul de mare putere, marele echipament, aranjamentele experimentale, exceptand acest echipament care se numeste fascicul gama, care va fi gata de-abia la sfarsitul anului 2022. Ne afecteaza (intarzierea - n.r.) ca experimentele care se vor face cu echipamentul gama vor incepe in 2023. (...) In ianuarie 2020 vor incepe experimentele cu fascicol laser gradual, laserul este deplin functional si operational. Aranjamentele experimentale vor intra gradual", a precizat Nicolae Zamfir, potrivit Agerpres.