Judecatorii ICCJ au respins, marti, cererea depusa de fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Tot marti, judecatorii au respins si contestatiile in anulare depuse de alti doi inculpati din dosar, Floarea Alesu - fost director al DGASPC Teleorman si Olguta Sefu - fost director executiv adjunct. Decizia este definitiva, informeaza Agerpres.

Pe de alta parte, Dragnea mai are o cale extraordinara de atac pentru a obtine rejudecarea dosarului, recursul in casatie, care se va judeca pe 14 ianuarie 2020.

Fostul presedinte al PSD a fost adus, marti dimineata, de la Penitenciarul Rahova la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s-a discutat cererea sa de anulare a condamnarii primite in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Dragnea a fost adus de gardieni cu catuse la maini si condus in sala de judecata, insa jurnalistii nu au avut voie sa participe la proces, la cererea avocatilor.

"Nu pot sa vorbesc, imi pare rau", le-a spus Dragnea jurnalistilor, dupa ce a fost scos din sala de judecata.

Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Conform rechizitoriului, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Cele doua nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor de munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei PSD Teleorman, a aratat DNA.

Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.