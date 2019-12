Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la sedinta de alegeri a CSM, ca asaltul asupra justitiei a fost oprit, dar raul facut trebuie remediat cat mai curand.



”Privind retrospectiv, anul 2019 va ramane anul in care cetatenii au protejat, prin votul lor, independenta justitiei si buna sa functionare in cadrul unor demersuri sistematice de slabire a sistemului judiciar. (...) Nu am ezitat ca in cursul mandatului sa actionez cand s-a incercat destabilizarea sistemului de justitie. Am utilizat toate mjloacele constitutionale, am oprit intrarea in vigoare a prevederilor nocive, m-am opus unei periclitari a functionarii parchetelor, am organizat o larga dezbatere pe tema situatiei din justitie. (...) Am reiterat an de an increderea in sisemul de justitie si srijinul meu pentru intregul corp al justitiei”, a declarat presedintele la inceputul discursului sau.

Potrivit sefului statului, asaltul asupra justitiei a fost oprit, dar raul facut trebuie reparat cat mai curand.

”Asaltul asupra justitiei a fost oprit, dar raul facut trebuie reparat cat mai curand. Acest proces propune concursul real al CSM. In 2015, la prima particiare a unei sedinte a CSM, am subliniat ca institutiile nu trebuie personalizate pentru ca ele nu apartin conducatorilor. Cred cu tarie ca tensiunile interne, orgoliile sau interesele personale trebuie trecute in plan secund”, a spus Iohannis, conform News.ro.

In opinia sa, CSM are un rol important in functionarea sistemului si mentinerea unui echiibru, asa ca este necesar un echilibru chiar in interiorul CSM.

”In acest an, atat in perceptia publica, unele dintre deciziile CSM au parut contradictorii, iar altele au fost puternic contestate chiar de membrii CSM. Acivitatea Consiliului are o importanta componenta tehnica. Modul de functionare a Consiliului a ridicat uneori semne de intrebare”, a subliniat Iohannis.



Klaus Iohannis a adaugat ca sunt necesare mecanisme de lucru care sa asigure o abordare responsabila in comunicarea publica.

”O relatie tensionata in CSM aduce deservicii sistemului judiciar”, a conchis seful statului.