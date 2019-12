Senatul a adoptat, luni, motiunea simpla la adresa ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, cu 59 de voturi "pentru", 56 "impotriva" si doua abtineri.



Motiunea simpla intitulata "Guvernare PNL, numele tau este austeritate" a fost initiata de 41 de senatori social-democrati si a fost citita in plenul Senatului de social-democratul Viorel Arcas.

"Domnul Citu, in calitate de ministru, si-a permis sa faca declaratii hazardate si iresponsabile doar pentru a servi unor comenzi politice ale partidului pe care il reprezinta intr-un moment cu maxima expunere publica - campania electorala pentru prezidentiale", se precizeaza in motiunea simpla.

Potrivit sursei citate, singura "certitudine" dupa investirea Guvernului Orban si instalarea lui Florin Citu la Finante "este, in acest moment, scaderea leului in raport cu euro si dolarul american, ceea ce se va traduce pentru populatia Romaniei in cresterea facturilor, a preturilor bunurilor si tarifelor la servicii, a ratelor la creditele bancare si inflatie".

In motiune se mai afirma ca "indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate, luni, 2 decembrie, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Vineri, ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,99%. Luni, acest indice a urcat la 3,03%, cel mai mare nivel din 29 octombrie, cand a fost tot 3,03%". Astfel, luna noiembrie a venit cu recorduri de depreciere a monedei nationale, iar principala cauza este inconstienta declaratiilor publice facute de domnul Citu din postura de ministru de Finante".

In document se face referire si la "algoritmul pentru concedieri, care a fost deja stabilit: simplu, sec, procentual. Este masura Must Have cu numarul 4 din lista lui Citu - introducerea principiului 85/15, adica angajatii din sectorul bugetar nu pot sa reprezinte mai mult de 15% din totalul angajatilor din economie".

"Din cei aproximativ 6 milioane de angajati - la stat si in mediul privat, ar mai ramane 900.000 de oameni sa lucreze in tot sistemul de stat din cele aproximativ 1.300.000 de persoane angajate in aparatul public - ministere, agentii, administratie locala, profesori, medici, pompieri, politisti, militari, cercetatori etc. Diferenta este exact de 400.000 cat au anuntat ca vor sa dea afara! Daca ar fi doar niste cifre seci si niste calcule simple cu procente, am putea chiar sa plusam, dar, ce sa vezi, in tot aparatul administrativ - central si local - lucreaza doar 280.0000 de oameni care, evident, nu pot fi dati afara toti!", se arata in motiunea initiata de PSD.

Orban: Sunt foarte multumit de Citu

Premierul Ludovic Orban a afirmat luni, dupa ce motiunea depusa de PSD impotriva ministrului Finantelor a fost adoptata de Senat, ca nu va lua nicio masura in cazul lui Florin Citu.

El a declarat, la finalul unei intrevederi cu membrii Asociatiei Municipiilor din Romania, ca este multumit de ministrul Finantelor, sustinand ca motiunea a fost "o miscare politicianista ieftina".

"Voturile lor nu sunt altceva decat sa ii ridice un soclu domnului ministru al Finantelor. Iar in ceea ce ma priveste pe mine, sunt foarte multumit de domnul ministru al Finantelor si sub nicio forma nu am de gand sa iau vreo decizie legata de domnia sa", a mai afirmat Orban.

Acesta a adaugat ca nu accepta ca ministrul Finantelor "sa fie judecat de cei care au facut praf bugetul in ultimii trei ani".

"Ar fi culmea sa accept ca ministrul Finantelor din Guvernul PNL sa fie judecat de cei care au facut praf bugetul in ultimii trei ani de zile. Ultimul partid care poate sa exprime o opinie pe tema finantelor publice ale Romaniei este PSD, care si-a batut joc de finantelor publice si au facut praf bugetul. Asta este o miscare politicianista ieftina. In mod normal, domnul Teodorovici, care este initiatorul acestei motiuni, ar trebui sa dea seama in alta parte pentru dezastrul bugetar pe care ni l-au lasat", a adaugat prim-ministrul.

Totodata, premierul a subliniat ca PSD nu a lasat bani in buget pentru plata pensiilor, scrie Agerpres.

"Sa nu prevezi bani pentru plata integrata a pensiilor... Asta a facut PSD. PSD, care s-a batut cu caramida in piept ca ei au grija de pensionari, care au mintit cu nerusinare ca PNL taie pensiile, ca presedintele Iohannis taie pensiile, ei nu au prevazut in buget banii necesari pentru plata integrala a pensiilor. Sa nu prevezi bani, asa cum a facut PSD, pentru ajutorul de incalzire, sa nu prevezi bani pentru decontarea concediilor medicale ale angajatilor care au fost in concedii medicale sau pentru concedii maternale, sa nu prevezi bani pentru plata lucrarilor pe Programul National de Dezvoltare Locala... Asta a facut PSD si acum indraznesc sa depuna motiune impotriva ministrului Citu", a mai spus Orban.

Prim-ministrul a acuzat PSD ca ar fi premeditat 'o crima impotriva economiei', prin 'cheltuielile nesabuite' pe care le-au provocat.

"Asta arata foarte clar ca stiau foarte bine ca, prin cheltuielile nesabuite pe care le-au provocat, ei vor crea un deficit bugetar enorm, care nu poate fi sustinut, ceea ce arata premeditare in aceasta crima impotriva economiei pe care au generat-o prin politica de crestere a cheltuielilor si politica de minciuna pe care au practicat-o referitor la venituri. V-am spus inca o data. La rectificare s-a vazut clar ca peste 18 miliarde de lei, care fusesera prevazuti la venituri, nu au existat, au fost trecuti din burta, din pix", a mentionat Ludovic Orban.