Lectura sub un minut

Presedintele Klaus Iohannis sustine ca isi doreste ca primarii sa fie alesi in doua tururi de scrutin.



"Eu am un mesaj pentru primarii care sunt prezenti aici la intalnirea cu Asociatia Municipiilor din Romania. Cred ca este, insa, important ca mesajele pe care le am pentru primarii municipiilor sunt mesaje generale pe care le voi da si celorlalti primari, de exemplu ca eu imi doresc ca primarii sa fie alesi in doua tururi (...)

Trebuie sa revenim la alegerea primarilor in doua tururi. Sunt inisiarive in Parlament. Daca nu se adopta cred ca ar fi o abordare rezonabila sa se mearga cu asumarea raspunderii in Parlament", a spus seful statului, citat de businessmagazin.ro.