Ministrul Finantelor, Florin Citu, a prezentat un document intern din data de 28 ianuarie 2019, in care Eugen Teodorovici era avertizat asupra riscului depasirii deficitului bugetar.

"Din 28 ianuarie Eugen Teodorovici stia foarte bine ca s-ar putea sa aiba veniturile supraestimare in buget. Nu s-a intamplat. In aprilie au aparut primele semne serioase tot intr-o nota interna, iar aici lucrurile devin serioase. (...)In aprilie 2019 ministrul Finantelor stia ca are o estimare deficit 4% din PIB. I se spunea ca trebuie sa ia masuri suplimentare, nu a facut acest lucru. In iunie continua deteriorarea executiei bugetare si a situatiei veniturilor, iar aici apare un alt avertisment", a declarat Florin Citu.

"Au mintit in Parlamentul Romaniei si au ascuns aceasta informatie. Tot ceea ce noi prezentam astazi era stiut de cei din Guvernul PSD. Puteau salva aceasta situatie la inceputul anului. Totul a fost premeditat. Au pus mai presus de interesul Romaniei, interesul personal", a mai spus Citu, potrivit antena3.ro.