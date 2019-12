Politica • 9 Decembrie 2019 • 16:42 16:42 Lectura de un minut

Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca Florin Citu este "o marioneta" si il someaza public "sa sa spuna de cine este controlat". Aceasta replica a lui Teodorovici a venit in contextul in care Citu l-a acuzat ca stia, inca din luna aprilie a acestui an, de riscul depasirii deficitului bugetar.

"Uite cine vorbeste de Al Capone! Tocmai acest Vasile Citu, care si-a etalat acum o noua calitate - cea de santajist! Il intreb: acest curaj si l-a descoperit inainte sau dupa vizita la Palatul Cotroceni? Intai m-a amenintat cu plangeri penale, apoi a aruncat cursul valutar in aer si s-a razgandit, spunand ca a fost doar o metafora...cam neinspirata si mult prea costisitoare pentru economie, as adauga eu. Acum ma ameninta cu o alta institutie, Curtea de Conturi. Ceea ce Vasile Citu nu stie, este ca eu nu ma las amenintat sau santajat de nimeni, cu atat mai putin de o persoana manipulabila si vulnerabila. Eu voi continua sa #insistpentruRomania, in ciuda amenintarilor lui Vasile Citu, pe care nu-l ajuta nici discursul, nici pozitia, ca sa abordeze comportamentul de mafiot. Teodorovici: "Citu trebuie sa ne spuna daca are intalniri neoficiale" Si totusi, aceasta tentativa de santaj si aceaste amenintari penibile nu fac decat sa tradeze faptul ca Vasile Citu este o marioneta. Intrebarea este cine trage sforile? Asa ca il somez public pe Vasile Citu sa spuna de cine este controlat? Si-l mai somez public sa enumere toate intalnirile pe care le-a avut de cand a preluat mandatul de Ministru al Finantelor Publice! Atrag atentia asupra faptului ca Ministrul Finantelor Publice este membru al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, deci Vasile Citu trebuie sa ne spuna daca are intalniri neoficiale cu structuri oculte care-l alimenteaza cu documente, biletele si masuri!" Citeste si: Gorghiu: Domnule Ciolacu, sunteti mandru de cat de grobian este... Citeste si: Citu: Teodorovici stia din aprilie ca are o estimare de deficit 4% din PIB

