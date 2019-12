Vicepremierul Raluca Turcan, a anuntat, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al partidului, ca PNL a decis desfiintarea pensiilor speciale, cu exceptia celor ale militarilor si magistratilor.



"Am luat decizia ca PNL sa sustina anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor care deja au o decizie a CCR. In felul acesta se elimina o inechitate crasa in sistem, sunt aproape 9 miliarde de euro pe an care sunt cheltuite de statul roman cu pensiile speciale si dorim ca, in paralel cu anularea unor privilegii care sunt date pe criterii discriminatorii, sa venim cu o lege a pensiilor care sa elimine inechitatile din sistem prin stabilirea ca punct de plecare in calcularea pensiilor a principiului contributivitatii", a afirmat Raluca Turcan.

Liderul liberalilor a spus ca "o tara intreaga asteapta ca pensiile in Romania sa fie calculate pe principiul contributivitatii si tot ceea ce inseamna privilegiu stabilit la discretia politicienilor sa fie eliminat", informeaza Agerpres.