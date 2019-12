Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca decizia ca Viorica Dancila sa fie candidatul partidului la alegerile prezidentiale a fost una gresita.



"Au fost niste decizii foarte gresite luate de PSD dupa pierderea alegerilor europarlamentare. Ar fi fost alti pasi de facut, nu sunt unul dintre cei care considera ca ar fi trebuit sa iesim imediat de la guvernare, dimpotriva, nu suntem singurul guvern aflat la putere care nu sta bine in sondaje (...) Dupa alegerile europarlamentare pierdute de PSD eu am fost unul dintre sustinatorii ideii ca doamna Dancila sa devina si presedintele partidului, in aceeasi logica ca si Adrian Nastase ca si Victor Ponta, in momentul acela guvernarea era una buna si coerenta.(...) Decizia ca dansa sa fie si candidat a fost una gresita. Ar fi trebuit, de data aceasta, PSD sa fie mult mai curajos", a spus Ciolacu la postul Antena 3.

Potrivit presedintelui interimar al PSD, daca exista un candidat comun cu ALDE, sansele erau altele, dar PSD nu a reusit sa treaca peste orgoliul de a avea candidat.

Totodata, aceasta a respins declaratiile lui Paul Stanescu privind existenta unui blat.

”Nu. Imi place sa cred ca cunosc PSD, sunt de 30 de ani in acest partid. A fost o decizie proasta. Cateodata devii prizonierul santului pe care il sapi. Toti sapam. Repet, este decizia presedintelui. Presedintele isi asuma sau nu o candidatura. De aceea cred ca si demisia doamnei Dancila era indreptatita. M-as fi uitat mult mai bine la cifre, mi-as fi luat mai multe informatii. Nu vreau sa o acuz pe doamna Dancila, au fost timpii foarte scurti”, a afirmat acesta, potrivit stirileprotv.ro.