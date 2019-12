Raluca Turcan, vicepremier, a afirmat, de Ziua Internationala Anticoruptie, ca romanii ar fi putut trai ca ca "afara", daca "dezvoltarea tarii nu era franata de coruptie".

"Romanii puteau trai ca ”afara”, daca dezvoltarea tarii nu era franata de coruptie si gruparile de interese care se roteau in jurul puterii politice! Coruptia din ultimii 30 de ani a facut ca romanii sa emigreze in masa nu doar in cautarea unui nivel de trai mai bun, ci si a unei societati fara coruptie – unde cetateanul sa fie pus pe primul loc.

Milioane de parinti si copiii au fost goniti din Romania de efectele coruptiei si au fost nevoiti sa isi faca un viitor departe de tara. Vom stopa mica si marea coruptie, din politica, din administratie, din scoli, din spitale sau din vami. Vom creste calitatea serviciilor publice pentru fiecare roman, vom da incredere oamenilor ca se poate trai bine si la noi in tara.

Astazi, de Ziua Internationala impotriva coruptiei Guvernul Romaniei isi ia un angajament ferm in sustinerea tuturor institutiilor in lupta cu acest flagel!", a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.