Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, sustine ca partidul sau este pregatit sa depuna motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban, chiar daca nu aceasta este prioritatea PSD din acest moment.

"Sa luam o decizie clara. In cazul in care actualul guvern vine cu asumarea raspunderii pe legile electorale, decizia sa fie ca PSD, impreuna cu alti parteneri din Parlament, sa depunem o motiune de cenzura. Cu siguranta daca depunem si avem o majoritate pentru aceasta motiune, cu efect- Guvernul Orban sa cada, avem o strategie si pentru un nou Guvern", a declarat Marcel Ciolacu la inceputul sedintei PSD.

"Era clar ca vom intra intr-o perioada de restructurare a partidului. PSD a depus o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor, domnului Citu. Nu excludem depunerea unei motiuni de cenzura pana la finele anului, dar nu aceasta este prioritatea PSD pentru acest moment. Timpul este scurt pentru PSD pama la alegerile locale. Prioritatea numarul 1 este de a organiza congresul si de a ne pregati pentru alegeri. O sa depunem motiune de cenzura. Vrem sa vedem cu ce vine pe asumare. Noi ne-am luat portia, am platit electoral pentru ca nu am avut capacitatea sa fim suficient de eficienti si transparenti in modificarea legilor justitiei", a mai spus Ciolacu, potrivit digi24.ro.

Ciolacu a tinut sa sublinieze ca PSD va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban si daca acestia isi vor asuma raspunderea pentru alegerile primarilor in doua tururi.

"Daca vor depune o lege de asumare pentru alegerile primarilor in doua tururi categoric PSD va depune o motiune de cenzura. Vad ca si UDMR sustine. Speram sa putem propune si un alt guvern. Sa speram ca presedintele va respecta Constitutia, dupa ce ia mandatul in 22 decembrie. Noua ne-a respectat-o. A numit trei premieri. Ma bazez pe faptul ca pana acum a respectat, in ceea ce priveste majoritatile, presedintele a respectat jocul democratic si constitutional", a mai adaugat presedintele interimar al PSD.