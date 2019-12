Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale Anticoruptie, in care vorbeste despre flagelul coruptiei care submineaza democratia si statul de drept.



"Acest flagel submineaza democratia si statul de drept, conduce la incalcari ale drepturilor omului, sustine retele de criminalitate organizata, distorsioneaza piete si, in final, scade calitatea vietii cetatenilor. Coruptia afecteaza cele mai vulnerabile categorii sociale, tine comunitatile sarace captive intr-un cerc vicios, franeaza dezvoltarea si reduce capacitatea statului de a oferi cele mai bune servicii celor pe care ii slujeste. Pentru a stopa practicile corupte in societatile contemporane sunt necesare mecanisme institutionale si sociale complexe de preventie si sanctionare, astfel incat eficienta institutiilor in realizarea interesului public si buna functionare a statului de drept sa fie garantate", a afirmat Klaus Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.

Romania a facut imense progrese in combaterea coruptiei

Potrivit presedintelui Klaus Iohannis, "Romania a facut imense progrese in combaterea coruptiei la nivel inalt si in societate, in general, iar acest proces este insa unul continuu, care implica un efort de a schimba mentalitati, consecventa si un set de principii de neclintit".

"Cinstea, corectitudinea, adevarul, empatia sunt valori care se regasesc tot mai mult in societatea romaneasca, iar reactia societatii civile atunci cand aceste valori au fost calcate in picioare a fost pe masura. Am fost si raman un sustinator ferm al luptei impotriva coruptiei. Primul meu mandat de Presedinte a fost unul plin de provocari, insa am reusit, cu sprijinul romanilor si al fortelor politice democratice, sa pastram parcursul european al tarii noastre. Romania a ramas un pilon de stabilitate si un pol de spirit european in regiune, indiferent cat de mult au dorit unii politicieni sa subordoneze statul unor interese personale sau de grup", a spus Iohannis.

Seful statului a subliniat ca, pe termen lung, lupta anticoruptie este direct legata de dezvoltarea unei puternice culturi democratice, europene, iar schimbarea comportamentelor individuale, luarea de pozitii ferme impotriva coruptiei si nedreptatii, solicitarea unei mai mari transparente a institutiilor, "toate acestea sunt modalitati prin care fiecare cetatean se poate implica si determina o schimbare in bine la nivelul intregii comunitati".

Toleranta zero fata de orice act de coruptie

Informarea tinerilor despre ce inseamna coruptia, despre efectele sale si combaterea acestui fenomen reprezinta, de asemenea, o asigurare pentru generatiile viitoare ca tara in care traiesc va fi una cu un grad ridicat de intoleranta fata de coruptie, adauga presedintele.

"Rezultatele institutiilor din domeniu, ale profesionistilor care si-au facut datoria cu buna-credinta si atasamentul romanilor fata de valorile democratice fac ca Romania sa fie privita astazi ca un exemplu de actiune si hotarare in lupta anticoruptie, prin care se asigura un stat functional, institutii performante si bunastare pentru romani. Intr-o Romanie normala, respectarea legii si corectitudinea sunt regula. Imi doresc ca aceste deziderate sa ramana vii, pentru ca pe temelia lor cladim impreuna o tara mai buna. Printr-un efort comun, prin toleranta zero fata de orice act de coruptie si prin pastrarea angajamentului civic admirabil vom putea construi Romania pe care ne-o dorim cu totii!", a conchis Klaus Iohannis, informeaza Agerpres.