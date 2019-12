Presedintele Marcel Ciolacu sustine ca este posibil ca Mihai Tudose sa revina in PSD, dupa ce a plecat din Pro Romania.



Chestionat daca fostul prim-ministru Mihai Tudose ar putea reveni in PSD, raspunsul lui Marcel Ciolacu a fost: "Este posibil. Este posibil sa se intoarca. Trebuie avuta o discutie in interiorul organizatiei de la Braila si tinand cont ca domnul Tudose e un europarlamentar din 36, nu e un parlamentar din 465, cati sunt in Parlamentul Romaniei".

Ciolacu a mai tinut sa mentioneze si ca atat Sorin Grindeanu, cat si Marian Neacsu "sunt bineveniti" daca vor sa revina in partid. Adrian Tutuianu, insa, a spus deja ca nu mai vrea sa se intoarca in PSD, noteaza b1.ro.

De asemenea, intrebat in legatura cu o eventuala alianta PSD - Pro Romania, Marcel Ciolacu a mai declarat: "Facem politica, intotdeauna sunt posibile aliante, mai ales ca sunt doua partidele de stanga".