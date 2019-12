Fostul presedinte, Traian Basescu sustine ca principalii responsabili pentru sacrificarea viitorului tarii sunt Andronescu si PSD, "prin modificarea frecventa e legilor educatiei".

"Cand politicianul este analfabet functional!

Zilele acestea, urmare a publicarii rezultatelor testelor PISA organizate de OECD, in spatiul public s-a declansat o furtuna de vara violenta, si care s-a stins repede ca orice furtuna de vara. Si totusi, am avut sansa sa fie altfel, dar prin 'grija' PSD sansa a fost distrusa sistematic prin mijloace aparent democratice. Pentru modifilarea Legii 1/2011- Legea Educatiei Nationale, au fost aprobate de Parlament 38 legi organice si 26 OUG care au schimbat complet esenta legii si au garanta mentinerea mediocritatii in sistemul de educatie spre bucuria PSD si a doamnei senator Ecaterina Andronescu, a liderilor sindicali si a dascalilor mediocri din sistem.

Sa ne amintim:

Constient de riscurile unui sistem de invatamant care a refuzat sa se reformeze, in anul 2005 am desemnat o Comisie Prezidentiala condusa de profesorul universitar Mircea Miclea, bine asistat de Daniel Funeriu. Comisia a avut trei obiective si anume:

Citeste si: Citu: Teodorovici stia din aprilie ca are o estimare de deficit 4%...

- Sa realizeze o analiza si sa puna un diagnostic sistemului romanesc de educatie si cercetare;

- Sa dea principalele solutii pentru redresarea sistemului de invatamant;

- Sa scrie proiectul unei Legi a Educatiei Nationale care sa relanseze invatamantul facandu-l competitiv la nivel european.

Raportul a fost finalizat in Iunie 2007.

Iata trei citate din Raport:

1. Raportul Comisiei Prezidentiale «atrage atentia ca mentinerea actualului sistem de invatamant din Romania pune in pericol competitivitatea si prosperitatea tarii, acest sistem avand patru mari probleme: ineficienta, este nerelevant, inechitabil si de slaba calitate».

Citeste si: Birchall, mesaj de Ziua Internationala Anticoruptie

2. «Riscam ca decalajul cultural fata de tarile membre ale Uniunii Europene (UE) sa creasca, copiii nostri sa fie la maturitate, din ce in ce mai putin competitivi pe piata europeana a muncii si tot mai putin priceputi in gestionarea vietii personale, riscam ca economia sa stagneze, sa devenim dependenti de inovatiile venite din afara, iar democratia sa functioneze cu sincope».

3. «Rezultatele olimpicilor nostri sunt prea putin relevante pentru sistem: ele reflecta excelenta lor personala si a catorva profesori care ii pregatesc, nicidecum starea sistemului».

Raportul Comisiei Miclea a fost pus in dezbatere publica in August 2007. Concluziile dezbaterii publice dar si rezultatul analizei celor mai avansate sisteme de educatie din lume au fost sintetizate ca principii ale organizarii si functionarii unui sistem de educatie modern si performant si au fost introduse in 'Pactul pentru Educatie' semnat de toate partidele politice parlamentare in Martie 2008.

In baza principiilor Pactului pentru Educatie, Comisia Miclea a elaborat proiectul noii legi a educatiei care a fost predat guvernului spre analiza si dezbatere publica in primavara anului 2010.

Citeste si: Fifor: Noul guvern PNL ne intoarce in epoca austeritatii lui Boc si Ba

Proiectul legii afost trimis la parlament unde comisiile de invatamant au inceput si tergiversarile dar si amputarea drastica a legii.

Pentru a deveni aplicabila din anul scolar 2011 – 2012, in 28 Octombrie 2010, Guvernul Emil Boc si-a asumat raspunderea pe noua lege care a a fost publicata in Monitorul Oficial din 5 Ianuarie 2011 devenind Legea nr. 1 din 2011 – Legea Educatiei Nationale.

Desi principiile Pactului pentru Educatie care a stat la baza noii Legi a Educatiei Nationale erau cunoscute in sistem, aparitia legii a produs un adevarat soc liderilor sindicali, celei mai mari parti a dascalilor dar si partidelor politice, scolilor si universitatilor private.

Basescu: "Legea genera o rasturnare a sistemului"

Legea genera o rasturnare a sistemului. Daca pana atunci in centrul sistemului de educatie se aflau in mod real interesele cadrelor didactice, noua Lege a Educatiei Nationale punea in centrul sistemului ELEVUL/STUDENTUL. Dascalii nu mai erau angajatii ministerului repartizati in scoli de Inspectorat ci deveneau angajati prin concurs cu contract pe perioada determinata ai scolilor, clasificarea universitatilor permitea doar catorva institutii sa organizeze scoli doctorale, finantarea urmarea strict elevul/studentul, parintii aveau un cuvant greu de spus in consiliile de administratie a scolilor inclusiv pentru angajarea prin concurs a profesorilor, sistemul de invatamant dual si profesional stimulate sa se dezvolte, curicula adaptata la nevoile pietei muncii si nu la calificarile corpului profesoral, autonomie consistenta a scolilor pentru adaptarea programei de invatamant la necesitatile pietei muncii locale si regionale etc etc.

Apare perspectiva sumbra pentru PSD ca pe termen mediu sa dispara analfabetii functionali, oamenii cu diploma dar fara meserie, oamenii care au nevoie de ajutoare sociale, oameni care se impopotoneaza cu titluri de doctori in stiinte in conitiile in care scriu cu greseli de ortografie, fabricile de diplome din invatamantul universitar privat furnizoare de posturi de profesori universitari pentru tot soiul de politicieni PSD-isti etc.

Si atunci pesedistii au facut ce stiu ei mai bine: pur si simplu au distrus Legea Educatiei Nationale prin legi si ordonante care au adus noua lege la stadiul la care doar vag mai pastreaza elevul/studentul in centrul sistemului de educatie in schimb prezerva incompetenta dascalilor, asigura perpetuarea analfabetismului functional si garanteza ingroparea viitorului Romaniei in mlastina unei forte de munca slab calificata si incapabila sa se adapteze noilor exigente ale pietei fortei de munca. In mintea sefilor din PSD asta le-ar garanta perpetuarea unui electorat neinstruit si dependent de stat.

Sub obladuirea groparului educatiei romanesti, senatoarea Ecaterina Andronescu, fie in calitate de ministru al educatiei, fie in calitate de membru al Comisiei de Invatamant din Parlament, Ecaterina Andronescu in buna intelegere cu liderii sindicali din educatie a aplicat lovitura dupa lovitura Legii Educatiei Nationale prin modificari frecvente ale legii.

De la promulgarea Legii Educatiei Nationale in Ianuarie 2011 si pana azi au fost emise 38 de legi si 26 Ordonante de Urgenta prin care au fost modificate toate articolele care vizau reforma profunda a sistemului de educatie romanesc.

"Ecaterina Andronescu si PSD sunt responsabilii principali pentru sacrificarea viitorului tarii"

Ecaterina Andronescu si PSD-ul sunt responsabilii principali pentru sacrificarea viitorului acestei tari, dar inca mai au doua milioane de votanti, cei mai multi 'analfabeti functionali' fie ei si cu patalama de doctori obtinuta la Academia de Politie, la Academia de Informatii sau cu diplome obtinute prin obscure universitati private.

Pentru a raspunde unei urgente nationale, pana cand initiativa 'Romania Educata' a presedintelui Iohannis se va materializa in actiune legislativa, cred ca o solutie la indemana ar fi abrogarea celor 38 de legi si 26 ordonante de urgenta prin care a fost mutilata Legea Educatiei Nationale, astfel ca anul scolar 2020 – 2021 sa inceapa sub autoritatea unei legi care garanteaza Romaniei o natiune educata si pregatita sa faca fata viitorului, un viitor al erei digitale si al calificarilor inalte.

Oricate diplome, doctorate si titluri universitare ar avea cei care au macelarit Legea Educatiei Nationale prin forta oarba a unei majoritati parlamentare, ei se dovedesc a fi in mod real niste analfabeti functionali. Desi citesc in presa nationala sau in presa internationala despre importanta unui sistem de educatie performant, pur si simplu nu inteleg ce inseamna 'invatamant performant'.

PS – Cele 38 de legi si 26 OUG cuprind si cateva articole care vizeaza imbunatatirea conditiilor materiale si sociale ale elevilor si studentilor. Aceste prevederi trebuie pastrate .

Acest text este prea lung pentru a fi citit. Dar daca ai ajuns pana aici, eu iti dau un 'imi place'", a scris pe Facebook Traian Basescu.