Politica • 9 Decembrie 2019 • 10:09 10:09 Lectura sub un minut

Andrei Caramitru sustine ca, in lipsa alegerilor in 2 tururi, "suntem condamnati in Bucuresti sa ramanem cu Firea", iar singura solutie ar fi sa existe un candidat unic al opozitiei.

"Dragi prieteni. In lipsa alegerilor in 2 tururi - suntem condamnati in Bucuresti sa ramanem cu Firea. Singura solutie este sa fie un candidat unic pentru primarie al opozitiei. Ideal - prin primaries - adica sa il alegeti voi intr-un tur preliminar, organizat de ONG-uri si de societatea civila. Insa trebuie pusa presiune pe partidele si candidatii opozitiei. Va rog sa semnati petitia si sa distribuiti. E foarte important!", a scris pe Facebook Andrei Caramitru. Citeste si: Firea, dupa ce Iohannis a spus ca "Bucurestiul nu e un oras bine...

