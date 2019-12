Liderul Pro Romania, Victor Ponta, adreseaza intrebari cu privire la "razboiul" dintre Vlad Voiculescu si Raed Arafat.





"Foarte multi oameni de buna credinta ma intreaba:

1. Cine plateste atatea milioane de euro pentru campania politica non stop a lui Vlad Voiculescu impotriva lui Raed Arafat si de ce?

2. De ce este atat de disperat Dacian Ciolos sa il puna pe Vlad Voiculescu candidat la Primaria Bucuresti - de ce lupta fara 'manusi' si cu orice pret impotriva USR si a lui Nicusor Dan (care cu siguranta este mult mai pregatit dupa atatia ani si obtine oricand un numar triplu de voturi fata de VV) dar si impotriva PNL /ce il face pe Ciolos atat de dependent de Voiculescu?

3. Daca Raed Arafat este atat de vinovat de ceea ce s-a intamplat la 'Colectiv (ceea ce eu nu cred) de ce in 2016 cand Ciolos era Prim Ministru si Voiculesc Ministrul Sanatatii nu l-au schimbat din functie? De ce razboiul lor cu Arafat a inceput doar cand VV si-a dat seama ca nu mai ajunge iar Sef la Ministerul (si Bugetul de multe miliarde de euro) al Sanatatii si ca nu are absolut nicio calitate care sa il recomande ca Primar General (adica Sef peste Bugetul a 19 Spitale care sunt in Bucuresti in subordinea Primariei)?

Citeste si: Vela: "Nu este domnul Arafat centrul universului"

4. Desi toate rapoartele unor experti internationali arata ca Sistemul de Interventii in Situatii de Urgenta din Romania (inclusiv Serviciul de Ambulanta unde Alice Grasu face minuni cu resurse limitate) a evoluat enorm in ultimii ani de ce au declansat Ciolos si Voiculescu un atac atat de virulent impotriva Serviciului si a celui care l-a infiintat si condus in toti acesti ani? Vor sa il privatizeze? Sunt mari firme din Franta care vor sa preia activitatea acestuia? In 2012-2015 in ISU s-a investit enorm din bani europeni si din banii romanilor! Daca ceva mergea gresit de ce nu au facut nimic in 2016 cand erau la Guvernare? Oare vor Ciolos si Voiculescu ca tot ce s-a investit sa ajunga la niste 'investitori' din strainatate?

5. Voiculescu foloseste tragedia oamenilor de la 'Colectiv' in modul cel mai cinic si lipsit de scrupule pentru ambitiile sale politice legate de Primaria Bucuresti; ce altceva il recomanda pentru acesta functie atat de importanta? Cat de mare este miza daca din acest motiv se rupe Alianta USR cu Plus si incep lupta cu PNL? Cum va returna sumele colosale investite in campania lui in ultima perioada - cine si de ce a dat milioaned euro pentru un politician necunoscut si necarismatic, fara sanse serioase intr-o campanie electorala corecta?

6. Este Raed Arafat 'ultima reduta' impotriva razboiului prin care Voiculescu si Ciolos vor sa puna stapanire pe Sistemul de Santatate al Romaniei (inclusiv Sistemul de Intervetii in Situatii de Urgenta) - o miza de 6 miliarde de euro /anual? Sau este Raed Arafat 'cadavrul' pe care vrea sa se urce Vlad Voiculescu ca sa il indeparteze pe Nicusor Dan din cursa pentru Primaria Bucuresti si sa intre in lupta cu candidatul PNL si, bineinteles, cu Gabriela Firea?

Acestea sunt cateva dintre intrebarile pe care le primesc cel mai des de la oameni /eu nu voi raspunde (deocamdata) pentru ca vreau sa ascult opiniile dvs! Va incurajez sa imi raspundeti argumentat (pro si contra) - si va rog sa ii ignorati pe 'postacii' platiti sa injure, acuze si sa repete lozinci stupide!

Citeste si: Membri Pro Romania Braila si-au dat demisia in masa din partid

Inca o intrebare (evident retorica) - de data aceasta de la mine: daca dvs, familia, cunoscutii sau vecinii dvs ar fi implicati intr-un accident de orice fel, ati prefera ca interventia sa fie coordonata de Raed Arafat sau de Vlad Voiculesc si Dacian Ciolos?", a scris pe Facebook Victor Ponta.