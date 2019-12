Olguta Vasilescu ii indeamna pe liberali sa vina cu solutii, acum ca au abrogat recursul compensatoriu, deoarece legea a fost data pentru a scapa de sanctunile de la CEDO.

"Cand s-a dat acest recurs compensatoriu, scris de Pruna, ministru in guvernul Ciolos, dar pus in aplicare pe vremea PSD, s-au activat toti PNL-istii si USR-istii, care il votasera si ei in Senat, dar la tv nu mai recunosteau... Ca e pentru Dragnea (pe care nu l-a ajutat recursul, ca dovada ca e la inchisoare), ca scapa coruptii, ca s-a suparat Europa pe noi etc.

De fapt, legea s-a dat ca sa scapam de sanctiunile CEDO. Care vin peste Romania, acum ca s-a abrogat legea! Si vor veni repede... Adresa e deja redactata si sanctiunile nu sunt deloc usoare! Stie si Predoiu care incearca sa dreaga busuiocul acum, stiu si PNL-istii care ne rugau sa nu bagam atat de repede abrogarea recursului compensatoriu pe ordinea de zi a Parlamentului, ca nu au solutii! Pai, cat credeti ca mai decontam noi toate lucrurile facute chiar de voi? Sunteti la guvernare, veniti cu solutii! Ca nu mai merge cu lozinci la CEDO!", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.