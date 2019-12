Raluca Turcan, vicepremier, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern, PNL a prorogat termenele din legile justitiei, care prevedeau pensionarea anticipata a magistratilor, o masura PSD "care putea conduce la blocarea sistemului de justitie".

"PNL a corectat astazi masura PSD care putea conduce la blocarea sistemului de justitie: pensionarea anticipata a magistratilor incepand cu 1 Ianuarie 2020!

Astazi, am evitat ca anul viitor sa avem o scadere brusca a numarului magistratilor si, implicit, o diminuare a eficientei si calitatii actului de justitie.

Am decis in sedinta de Guvern de astazi sa prorogam termenele din legile justitiei mutilate de catre PSD, care prevedeau pensionarea anticipata a magistratilor, trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori si trecerea de la patru la doi ani in ceea ce priveste scolarizarea pentru INM.

Am respectat recomandarile expertilor Comisiei de la Venetia si cele din raportul MCV. Avem acordul scris al CSM in legatura cu aceste modificari care evalueaza ca peste 2000 de magistrati cu experienta ar fi putut sa iasa din sistem prin pensionare anticipata, in paralel cu o ingradire a conditiilor de intrare in magistratura.

Dublarea perioadei de scolarizare pentru INM ar fi insemnat ca, timp de doi ani, sa nu mai existe absolventi ai Institutului National al Magistraturii din randul carora sa fie numiti judecatori si procurori stagiari.

Nu ne cramponam de functii, suntem decisi sa dam romanilor o buna guvernare, in acord cu asteptarile lor!", a scris pe Facebook Raluca Turcan.