Social-democratul Mihai Fifor sustine ca masurile privind eliminarea supraaccizei la carburanti si eliminarea impozitarii contractelor part-time au fost adoptate de Camera Deputatilor, cu votul PSD, liberalii avand doar 20% din numarul total de parlamentari.



"Asistam zi de zi la minciuni lansate de oamenii lui Falca, cu binecunoscutul tupeu pedelist, de care vedem ca asa-zisa generatie noua de politicieni liberali nu se poate debarasa.

Sergiu Bilcea, noul mostenitor favorit al europarlamentarului Gheorghe Falca, aflat intr-o lupta crancena pe ciolan cu domnul Calin Bibart, ne spune cu o nonsalanta iesita din comun, ca Guvernul PNL a inceput sa ia masuri care vin in sprijinul populatiei, referindu-se la eliminarea supraaccizei la carburanti si eliminarea impozitarii contractelor part-time.

In primul rand, trebuie sa corectam minciunile domnului Bilcea si sa spunem ca cele doua masuri au fost adoptate de Camera Deputatilor, cu votul PSD, liberalii avand doar 20 la suta din numarul total de parlamentari.

Noi am votat aceste masuri, in speranta ca ele vor fi dublate de alte decizii coerente, pentru ca altfel ceea ce s-a adoptat in Camera Deputatilor nu se va regasi intr-o imbunatatire a nivelului de trai al oamenilor, asa cum ne dorim.

Reprezentantii PSD au spus, de la inceput, ca trebuie sa fim foarte atenti in ceea ce priveste impozitarea salariilor part-time la nivelul salariului minim. In cazul in care nu vor fi luate si alte masuri, care sa vizeze protectia angajatilor, ne vom trezi peste ani de zile cu sute de mii de romani, care au fost platiti cu salarii de 2 sau 4 ore, ca vor avea pensii sub nivelul minim garantat.

De aceea, tragem inca un semnal de alarma si cerem guvernului masuri suplimentare de protectie a angajatilor.

In ceea ce priveste eliminarea supraaccizei, PSD a votat legea pentru ca a presupus ca s-au purtat discutii cu firmele care comercializeaza carburanti, astfel incat scaderea taxei sa se vada in scaderea preturilor la pompa pentru cetateni. Litrul de combustibil ar trebui sa coste mai putin cu 38 de bani, adica mai putin de 20 de lei pe un plin la masina, de la 1 ianuarie 2020. Daca acest lucru nu se va intampla, inseamna ca Guvernul PNL actioneaza din nou in favoarea companiilor si in defavoarea romanilor. Mai ales ca, prin eliminarea supraaccizei veniturile statului pierd 3,5 miliarde de lei anual, asta in conditiile in care zilnic ne spune Guvernul Orban ca nu sunt bani si trebuie sa ne imprumutam la banci.

Adica romanii, in conditiile in care pretul carburantilor va ramane acelasi, vor pierde pe de o parte 3,5 miliarde de lei, iar in plus vom lua noi imprumuturi, pentru a acoperi aceasta gaura la buget", a scris Fifor pe Facebook.