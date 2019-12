Fostul premier si fostul lider al PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu este exclus sa fie data afara din partid.



"N-ar fi exclus. Dupa ce am vazut astazi, nu ar fi exclus. Dar am crezut ca acest partid si membri de partid invata din greseli si atunci cand am gresit nu mai repetam acea greseala. Dar vad ca probabil acest lucru a devenit o obisnuinta si ma astept la orice.

Nu stiu ce voi face. Sper sa nu se ajunga la acest lucru. Sper ca sa existe mai multa intelepciune si sa nu uitam ca de fiecare data cand am dat afara, am dat afara si ce am castigat? Nu am castigat absolut nimic. Daca vor lua aceasta decizie, sa si-o asume. Eu sper sa nu se ajunga la o astfel de situatie", a declarat fosta sefa a Executivului la Romania TV, citata de hotnews.ro.