Presedintee Klaus Iohannis este de parere ca este nevoie de o noua lege a pensiilor, avand in vedere ca in legislatia actuala sunt semnalate inechitati si inegalitati.

"Eu cred ca o noua lege a pensiilor ar fi utila in conditiile in care foarte multi si pensionari, si conducatori de institutii publice semnaleaza inegalitati si inechitati in actuala lege a pensiilor, dar asta este o chestiune care nu se rezolva nici intr-o luna, nici in doua. Sunt convins ca Guvernul Orban va face o analiza serioasa, atenta, a chestiunilor si in masura in care va fi nevoie de o noua lege se va discuta la momentul potrivit", a declarat presedintele.

"In conditiile unui guvern puternic minoritar este evident ca asumarea raspunderii este o metoda de legiferare delegata, care poate sa functioneze pentru orice tip de lege. Constitutia nu face diferente intre anumite tipuri de lege care pot fi sau nu ar putea fi asumate de Guvern. Orice lege poate sa fie prezentata cu asumarea raspunderii Guvernului, dar asta este strict o decizie a Guvernului si daca se va face cu siguranta veti primi aceasta informatie de la Guvern si nu de la mine", a mai spus Klaus Iohannis, potrivit stirileprotv.ro.