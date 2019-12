Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a propus un proiect de lege prin care copiii din Romania si familiile lor sa aiba acces la un pachet minimal de servicii, precum protectie, sanatate si educatie.

"Astazi am depus la Senat un proiect de lege prin care toti copiii din Romania si familiile lor, dar mai ales cei mai vulnerabili, vor avea acces la un Pachet Minimal de Servicii - protectie, sanatate si educatie - in comunitatile in care traiesc.

Este un proiect realizat in parteneriat cu UNICEF, care s-a bucurat de sprijinul tuturor partidelor politice din Parlament. Le multumesc colegilor mei pentru ca au semnat si sustin aceasta initiativa!

Concret, aceasta initiativa va aduce impreuna toate serviciile de care copiii au nevoie pentru a creste sanatosi alaturi de familiile lor si de a se dezvolta feriti de orice forma de violenta. In plus, este o schimbare de paradigma: punem accentul pe serviciile de prevenire care sunt mult mai ieftine si benefice pentru copil si familie, dar si pentru intreaga societate. Astfel, in fiecare comunitate, un asistent social, un asistent medical si un consilier scolar vor lucra impreuna pentru a identifica si sprijini copiii si familiile lor.

Acest pachet a fost testat deja de UNICEF, autoritati centrale si locale in 45 de comunitati urbane si rurale din judetul Bacau cu rezultate foarte bune. Toti copiii au acum acte de identitate si sunt inregistrati la medicul de familie, prescolarii merg la gradinita, iar abandonul scolar a scazut semnificativ", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.