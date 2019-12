Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD isi va onora toate datoriile acumulate in campania electorala pentru prezidentiale, precizand ca nu este o suma "ascunsa" si va putea fi constatata cand toate documentele vor fi depuse la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).



"Situatia partidului este foarte buna, intotdeauna dupa o campanie electorala exista datorii la partid. PSD isi va onora toate datoriile. Cuantumul il veti vedea si dumneavoastra in momentul in care documentele se vor depune la AEP pentru eliberarea banilor", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, la finalul sedintei CExN, intrebat care este situatia datoriilor PSD.

Presedintele interimar al PSD nu a confirmat ca ar fi vorba despre o datorie de 15 milioane de euro, intrebat in acest sens, scrie Agerpres.

"Nu cred, nu am stat sa fac socoteli, sa transform din lei in euro, dar, cu certitudine, nu este o suma ascunsa, aceasta suma (documentele privind suma - n.r.) va fi depusa la AEP pentru a incepe formalitatile", a completat Ciolacu.

Intrebat daca intre cheltuielile avute figureaza si suma platita pentru deplasarea facuta de Viorica Dancila in judetul Iasi in campania prezidentiala, liderul interimar al PSD a replicat: "Nu cred ca AEP-ul deconteaza, nu... totusi, cred ca daca am fi stat sa vedem toata contabilitatea partidului, ar fi durat, totusi, 24, 48 de ore".

"As vrea, totusi, sa nu aruncam activitatea unui partid in ridicol, as vrea sa vad si la celelalte partide ce elicoptere s-au inchiriat, sau pe ce perioada, sau unde s-au dus. Am inteles, plata, Partidul Social Democrat, pentru greselile pe care le-a facut, si-a primit-o", a completat Ciolacu.