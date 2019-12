Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca este un om "foarte modest", fiind poate "cel mai cinstit si cel mai corect premier".



"Declaratia de avere spune totul despre cariera mea in viata publica, despre cinstea mea, despre faptul ca niciodata nu am acceptat sa obtin venituri care nu mi se cuvin si va spun limpede ca, de-a lungul ultimilor 30 de ani, mai mult de jumatate am detinut functii publice si, credeti-ma ce va spun, ca din indemnizatiile pe care le primesti din functiile publice nu te poti imbogati, cel mult poti sa ai un trai decent.

In primul rand, sunt un om foarte modest, nu am aplecare spre a trai pe picior mare, ci, dimpotriva, la fel este si familia mea, suntem niste oameni cat se poate de modesti. Nu cred ca asta e problema, problema este cat este de corect un om.

Va dati seama, daca dupa o cariera de 30 de ani in viata publica declaratia mea de avere arata in acest fel, cred ca oamenii trebuie sa inteleaga nu neaparat ca sunt cel mai sarac premier, cum s-au grabit unii sa spuna, ci ca sunt poate cel mai cinstit si cel mai corect premier, omul care, orice functie a detinut, nu a facut altceva decat sa fie in serviciul public", a declarat Orban, citat de ziare.com.

Citeste si: Averile ministrilor din Guvernul Orban. Premierul are o casa de vacanta, un autoturism si doua depozite bancare