Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de amendare a proiectului liberalilor.



"Vom face initiative legislative sa amendam bugetul de stat", a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, la finalul CExN al PSD, intrebat cum vor reactiona social-democratii in acest caz. Presedintele interimar al PSD a adaugat ca "nu neaparat" va fi avuta in vedere o motiune de cenzura la adresa Executivului. El a continuat spunand ca ar fi "o premiera in Romania si, cred, si in Europa ca un Guvern sa vina cu asumare pe buget", scrie Agerpres. "Este cea mai importanta lege care se discuta in Parlament, nu poti sa eviti Parlamentul cand faci bugetul de stat, nu si-a permis nimeni pana acum, chiar daca este un Guvern minoritar, dar Romania este plina de surprize", a mai declarat Ciolacu.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×