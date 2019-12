Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, inaintea sedintei CEx a PSD, ca reducerea de dupa eliminarea supraaccizei "nu se va regasi in pretul carburantului".

"Noi am dorit si anul trecut scoaterea acestei accize, legat in acelasi timp de plafonarea preturilor la pompe. Noi toti suntem captivi la pompa iar aceasta reducere nu se va regasi in costul carburantului. Poate sa scada dar nu este obligatoriu. Tin minte in 2015 la 1 iunie sau 1 iulie, de la 24 la 9% TVA-ul la produsele alimentare, nu s-a regasit si la produsele respective scaderea aceea de TVA. A fost impartita intr-o oarecare masura intre cei care produceau si cei care consumau", a declarat Teodorovici, inintea sedintei CEx.

"Nu poti sa tii pretul ridicat. Asta insemna ca in economie aceasta reducere se ducea catre tot ce inseamna cost utilitati, produse, absolut tot se regasea in economie. Dar astazi va fi un impact, anul viitor mai ales, de 3 – 3 miliarde si ceva de lei, care se vor adauga la ceea ce Guvernul deja a anuntat. Ceea ce va avea ca si consecinta, eu imi doresc sa nu fie asa, o scadere a ritmului de tara, ce se va traduce prin costuri mai mari de finantare si multe altele", a mai spus fostul ministru de Finante, potrivit adevarul.ro.