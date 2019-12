Victor Ponta ii acuza pe cei din Guvernul PNL ca nu sunt "parolisti", pentru ca au spus ca nu vor lua PSD-isi in partid si ca nu le vor da functii celor din PMP, dar au facut-o.

"Parolisti-liberalii lui Bratianu Monser - parolisti! Au spus cu nu iau pesedisti - au spus! Au spus ca nu le dau functii oamenilor lui Basescu de la PMP? Au spus! Au spus ca nu impart functiile din administratie ca PSD-istii la pile, relatii si protejati politici - au spus! Parolisti, nu?

Eu acum inteleg de ce au sarit toti cu batele pe mine si pe cei de la ProRomania care am spus de zeci de ori ca NU votam un Guvern PNL condus de Orban - au sarit pentru ca ne tineam de cuvant! Si asta nu se iarta in Romania!

PS - stiu, o sa spuneti ca si la ProRomania sunt deputati care au candidat la PSD sau ALDE / dar noi nu am mintit oamenii spunand ca NU luam pe nimeni / si noi am plecat toti de la Putere in Opozitie / vreau doar sa atrag atentia ca, atunci cand te pretinzi moralist si demn de a da lectii altora, trebuie sa fii capabil sa aplici aceasi masura pentru toti! La noi insa mereu unii au voie si altii nu au voie sa faca acelasi lucru!", a scris Victor Ponta pe Facebook.