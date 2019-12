Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca problemele incep sa se rezolve, enumerand cativa dintre pasii concreti facuti pentru atragerea fondurilor europene, la 30 de zile de guvernare.



"Guvernare eficienta, probleme care incep sa se rezolve!!! Una cate una, in interesul oamenilor!

Astazi mai facem un pas pentru implementarea programului de screening pentru cancer si hepatita.

Valoarea programului se ridica la peste 100 milioane de euro, bani atrasi din fonduri europene.

Vor beneficia de programele de screening peste un milion de persoane din mai multe zone ale tarii.

Programul de preventie va incepe in primavara anului viitor, in martie, si se va derula mai bine de trei ani, pana in noiembrie 2023.

Necesitatea demararii programului o vedem clar din statistici. Am ajuns anul acesta pe primul loc in UE in ce priveste mortalitatea din cauza unor boli vindecabile - asta ne arata ultimul raport al UE privind sanatatea romanilor.

In cei trei ani cat se va derula, programul de screening ar putea salva mii de vieti. La noi, una din 10 femei nu a fost niciodata la un control de rutina in ultimii 10 ani.

Sper din suflet ca, la capatul acestei perioade, sa vedem ca se schimba ceva si in atitudinea beneficiarilor. Un control medical de rutina ne poate salva viata!

Iata, la 30 de zile de guvernare, si cativa dintre pasii concreti facuti pentru atragerea fondurilor europene:

Deblocarea contractelor de finantare pentru operatorii de apa- canalizare. Au fost semnate doua contracte de finantare, respectiv, pentru Olt si Satu Mare. Evitarea dezangajarii fondurilor structurale pentru anul 2019, respectiv, salvarea a 577 de milioane de euro, bani europeni pe care riscam sa-i pierdem. Lansarea a patru apeluri de proiecte in domeniul screeningului medical (preventie pentru cancer de colon, cancer mamar, cancer uro-genital, hepatita) cu o valoare de peste 100 de milioane de euro si un milion de beneficiari.

Continuam proiectele in beneficiul oamenilor sunt si ne angajam sa venim cu masuri concrete pentru imbunatatirea calitatii vietii!", a scris Turcan pe Facebook.